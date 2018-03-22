У Росії запропонували спростити візовий режим з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У російському уряді запропонували спростити візовий режим з Північною Кореєю. Про це заявив голова мінсхідрозвитку РФ Олександр Галушка під час засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Росією і КНДР, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.
"Потенційний інтерес росіян до вашої країни дуже високий. Пропоную... розглянути уряду КНДР можливість спрощення візового режиму для російських громадян", - заявив О.Галушка.
Він додав, що РФ вже вжила заходів для спрощення в'їзду жителів КНДР до Росії і що російська влада розраховує на відповідні кроки в цьому напрямку від керівництва Північної Кореї.
Нагадаємо, США і Китай зобов'язалися зберігати тиск на КНДР.