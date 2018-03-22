У Росії запропонували спростити візовий режим з КНДР

"Потенційний інтерес росіян до вашої країни дуже високий. Пропоную... розглянути уряду КНДР можливість спрощення візового режиму для російських громадян", - заявив О.Галушка.

Він додав, що РФ вже вжила заходів для спрощення в'їзду жителів КНДР до Росії і що російська влада розраховує на відповідні кроки в цьому напрямку від керівництва Північної Кореї.

Нагадаємо, США і Китай зобов'язалися зберігати тиск на КНДР.