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У Росії запропонували обмежити акредитацію для українських ЗМІ

У Росії запропонували обмежити акредитацію для українських ЗМІ

Київ • УНН

 • 10772 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Росії запропонували обмежити можливості акредитації для представників українських ЗМІ. Про це заявив голова комісії Ради РФ з інформаційної політики Олексій Пушков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

За словами О.Пушкова, таку відповідь Росія має дати українській стороні на "постійне порушення прав російських журналістів в Україні".

"Від нас залежить, чи давати акредитацію українським журналістам, тим більше, що є ЗМІ, відомі своїм русофобським підходом. Чому б нам не ввести нові вимоги для акредитації ЗМІ, наприклад, вимога неупередженої, об'єктивної інформації?" - заявив О.Пушков.

Він уточнив, що мова не йде про введення цензури.

Як повідомляв УНН, СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну журналісту РИА Новости Захару Виноградову.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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