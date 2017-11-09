У Росії запропонували обмежити акредитацію для українських ЗМІ

За словами О.Пушкова, таку відповідь Росія має дати українській стороні на "постійне порушення прав російських журналістів в Україні".

"Від нас залежить, чи давати акредитацію українським журналістам, тим більше, що є ЗМІ, відомі своїм русофобським підходом. Чому б нам не ввести нові вимоги для акредитації ЗМІ, наприклад, вимога неупередженої, об'єктивної інформації?" - заявив О.Пушков.

Він уточнив, що мова не йде про введення цензури.

Як повідомляв УНН, СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну журналісту РИА Новости Захару Виноградову.