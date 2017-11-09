У Росії запропонували обмежити акредитацію для українських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Росії запропонували обмежити можливості акредитації для представників українських ЗМІ. Про це заявив голова комісії Ради РФ з інформаційної політики Олексій Пушков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За словами О.Пушкова, таку відповідь Росія має дати українській стороні на "постійне порушення прав російських журналістів в Україні".
"Від нас залежить, чи давати акредитацію українським журналістам, тим більше, що є ЗМІ, відомі своїм русофобським підходом. Чому б нам не ввести нові вимоги для акредитації ЗМІ, наприклад, вимога неупередженої, об'єктивної інформації?" - заявив О.Пушков.
Він уточнив, що мова не йде про введення цензури.
Як повідомляв УНН, СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну журналісту РИА Новости Захару Виноградову.