В России предложили ограничить аккредитацию для украинских СМИ

По словам А.Пушкова, такой ответ Россия должна дать украинской стороне на "постоянное нарушение прав российских журналистов в Украине".

"От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование объективной, беспристрастной информации?" - заявил А.Пушков.

Он уточнил, что речь не идет о введении цензуры.

Как сообщал УНН, СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину журналисту РИА Новости Захару Виноградову.