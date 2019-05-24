У Росії загорівся магістральний газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Росії в Пермському краї стався розрив газопроводу з подальшим спалахом газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"24 травня о 03:45 в Чусовському районі на 1606-му кілометрі магістрального газопроводу СРТО - Урал (ДЗО ПАТ "Газпром" - ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський") стався розрив труби діаметром 1400 мм з послідуючим горінням газу. За системою телемеханіки відключено ділянку газопроводу 1555 - 1647 кілометр. Постраждалих немає. Наслідків для споживачів немає", - повідомляється в довідці-доповіді Ситуационно-аналітичного центру Міненерго.
Відзначається, що транспорт газу здійснюється в колишніх обсягах шляхом завантаження додаткових потужностей, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
"24 травня о 05:50 (3:50 мск) надійшла інформація про те, що в районі населених пунктів Вереіно, Мулькове місцеві жителі бачать заграву. Загрози життєдіяльності немає, загрози поширення пожежі на лісовий масив немає", - уточнили в МНС.
У прес-службі компанії "Трансгаз-Чайковський", що управляє газопроводом повідомили, що відкрите горіння на ділянці газопроводу в Чусовському районі Пермського краю, де раніше стався розрив труби, ліквідували.
"Транспорт газу йде в штатному режимі, аварійну ділянку відключили, ніхто не постраждав, пожежі немає. Зараз все спокійно", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, в смт. Південне Донецької області під час обстрілів пошкодили газову трубу.