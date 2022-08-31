У росії є ресурси, щоб відкрити другий фронт - генерал Збройних сил Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Генеральний інспектор Бундесверу (Збройні сили Німеччини), генерал Еберхард Цорн попередив, що Заходу не слід недооцінювати військову силу рф. Він зазначив, що росія має можливості відкрити другий фронт, якщо захоче це зробити, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Більшість російських сухопутних сил наразі залучена у війну в Україні. Попри це, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил для відкриття другого театру військових дій", - сказав він в інтерв'ю Reuters.
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За словами Цорна, у війні проти України росія поки не залучила більшість військово-морського флоту, тим часом як російська авіація ще має значний потенціал та становить загрозу для НАТО. Генерал підкреслив, що росія продовжує мати значні резерви.
"Що стосується військової частини, то росія цілком здатна розширити конфлікт на регіональному рівні. Те, що це було б дуже нерозумним вчинком для росії, це вже інша історія", - додав він.
Він також припустив, що ближчим часом боєприпаси у росії не закінчаться.
"Росіяни мають у своєму розпорядженні величезну кількість боєприпасів. Ці боєприпаси частково старі та дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі. Вони вистрілюють приблизно від 40 000 до 60 000 артилерійських снарядів на день", - сказав він.
Проте, Цорн зазначив, що на цей момент не очікує будь-яких далекосяжних наступальних дій углиб української території. Російські окупанти зараз зосереджені на завоюванні Донбасу, де підтримувані Москвою сепаратисти утримують частину регіону, військового рішення наразі не видно, підсумував генерал.
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