У россии есть ресурсы, чтобы открыть второй фронт - генерал Вооруженных сил Германии

Цитата

"Большинство российских сухопутных сил в настоящее время вовлечено в войну в Украине. Несмотря на это, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", - сказал он в интервью Reuters.

Детали

По словам Цорна, в войне против Украины россия пока не привлекла большинство военно-морского флота, в то время как российская авиация еще имеет значительный потенциал и представляет угрозу для НАТО. Генерал подчеркнул, что россия продолжает иметь значительные резервы.

"Что касается воинской части, то россия вполне способна расширить конфликт на региональном уровне. То, что это было бы очень неразумным поступком для россии, это уже другая история", - добавил он.

Он также предположил, что в ближайшее время боеприпасы в россии не закончатся.

"Россияне располагают огромным количеством боеприпасов. Эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре. Они выстреливают примерно от 40 000 до 60 000 артиллерийских снарядов в день", - сказал он.

Однако Цорн отметил, что на данный момент не ожидает каких-либо далеко идущих наступательных действий вглубь украинской территории. Российские оккупанты сейчас сосредоточены на завоевании Донбасса, где поддерживаемые Москвой сепаратисты удерживают часть региона, военного решения пока не видно, подытожил генерал.

Ранее

По сообщениям СМИ, россия смогла перебросить через Босфор к Черному морю передовые системы вооружений, такие как комплекс С-300.