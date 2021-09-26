У Росії виявили максимальний показник COVID-19 від початку серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросла за добу на 22 498, що є максимальним показником від 8 серпня, до 7 420 913 випадків. Про це пише УНН з посиланням на дані російського федерального оперативного штабу з боротьби з інфекцією.
Деталі
Найбільша кількість хворих в Москві - 3 275, напередодні повідомлялося про 3 211 заражених, у Санкт-Петербурзі - 2 055 (1 907 в суботу), у Московській області - 1 215 випадків (1 106 за даними на 25 вересня).
У Росії шосту добу поспіль реєструють більше ніж 800 смертей від COVID-19 - 805 випадків за минулу добу проти 822 днем раніше.
Зокрема, за добу було зареєстровано 59 смертей в Москві, 56 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 38 - в Свердловській області, 35 - в Краснодарському краї, по 29 - в Нижегородській області і Пермському краї, 28 - в Ростовській області.
За офіційними даними, з початку пандемії, жертвами коронавірусу стали 203 900 громадян РФ.
Додамо
Моніторинговий сервіс Worldometers показує, що, станом на 26 вересня 2021 року, у світі від COVID-19 померли 4 758 513 осіб, більше ніж 232 млн заразилися, близько 19 млн хворіють наразі.
Найбільше інфікованих виявлено в США: більше ніж 44 млн людей. Близько 34 млн в Індії. Більше 21 млн у Бразилії.