В России зафиксировали максимальный показатель COVID-19 с начала августа

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129627 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145865 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121200 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118685 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152653 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124179 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167306 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173063 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
В России зафиксировали максимальный показатель COVID-19 с начала августа

В России зафиксировали максимальный показатель COVID-19 с начала августа

Киев  •  УНН

 • 17960 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 22 498, что является максимальным показателем от 8 августа, до 7 420 913 случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные российского федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Детали

Наибольшее количество больных в Москве - 3 275, накануне сообщалось о 3 211 зараженных, в Санкт-Петербурге - 2 055 (1 907 в субботу), в Московской области - 1 215 случаев (1 106 по данным на 25 сентября).

В России шестые сутки подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19 - 805 случаев за минувшие сутки против 822 днем ранее.

В частности, за сутки было зарегистрировано 59 смертей в Москве, 56 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 - в Свердловской области, 35 - в Краснодарском крае, по 29 - в Нижегородской области и Пермском крае, 28 - в Ростовской области.

По официальным данным, с начала пандемии, жертвами коронавируса стали 203 900 граждан РФ.

Добавим

Мониторинговый сервис Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 сентября 2021 года, в мире от COVID-19 умерли 4 758 513 человек, более 232 млн заразившихся и около 19 млн болеют в настоящее время.

Больше всего инфицированных выявлено в США: более 44 млн человек. Около 34 млн в Индии. Более 21 млн в Бразилии.

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