В России зафиксировали максимальный показатель COVID-19 с начала августа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 22 498, что является максимальным показателем от 8 августа, до 7 420 913 случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные российского федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Детали
Наибольшее количество больных в Москве - 3 275, накануне сообщалось о 3 211 зараженных, в Санкт-Петербурге - 2 055 (1 907 в субботу), в Московской области - 1 215 случаев (1 106 по данным на 25 сентября).
В России шестые сутки подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19 - 805 случаев за минувшие сутки против 822 днем ранее.
В частности, за сутки было зарегистрировано 59 смертей в Москве, 56 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 - в Свердловской области, 35 - в Краснодарском крае, по 29 - в Нижегородской области и Пермском крае, 28 - в Ростовской области.
По официальным данным, с начала пандемии, жертвами коронавируса стали 203 900 граждан РФ.
Добавим
Мониторинговый сервис Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 сентября 2021 года, в мире от COVID-19 умерли 4 758 513 человек, более 232 млн заразившихся и около 19 млн болеют в настоящее время.
Больше всего инфицированных выявлено в США: более 44 млн человек. Около 34 млн в Индии. Более 21 млн в Бразилии.