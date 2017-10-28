У Росії стався вибух в житловому будинку, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У місті Рубцовську Алтайського краю в житловому будинку вибухнув газовий балон. Про це повідомив "РИА Новости" джерело в екстрених службах регіону, передає УНН.
"Попередньо під завалами будинку знаходяться двоє людей", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, вибух стався в одній з квартир одноповерхового цегляного будинку на вулиці Гвардійська. Всього в будинку чотири квартири.
Пожежі після вибуху не було, частково обрушилася покрівля. З будівлі евакуйовані 11 чоловік, в тому числі четверо дітей.
Постраждалих розмістили в місцевому гуртожитку. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.
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