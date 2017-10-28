У Росії стався вибух в житловому будинку, є постраждалі

"Попередньо під завалами будинку знаходяться двоє людей", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, вибух стався в одній з квартир одноповерхового цегляного будинку на вулиці Гвардійська. Всього в будинку чотири квартири.

Пожежі після вибуху не було, частково обрушилася покрівля. З будівлі евакуйовані 11 чоловік, в тому числі четверо дітей.

Постраждалих розмістили в місцевому гуртожитку. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, уродженця РФ засудили на п'ять років за погрози підірвати столичну лікарню.