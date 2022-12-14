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У росії тривають "бурхливі дебати" щодо війни в Україні – британська розвідка

У росії тривають "бурхливі дебати" щодо війни в Україні – британська розвідка

Київ • УНН

 • 1097282 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Заяви так званого "міністра оборони" терористичного угруповання "днр" ігоря гіркіна після перебування у складі батальйону угруповання "днр" підтвердили наявність у росії "бурхливих дебатів" щодо ведення війни проти України. Про це інформує УНН із посиланням на звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

6 грудня російський воєнний злочинець ігор гіркін заявив, що два місяці провів на передовій у складі батальйону "днр". Він сказав, що його досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні росії проти України.

Розвідники зазначили, що гіркін висміяв нинішній акцент армії рф на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їхню корисність у сучасній війні.

"Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у безпековій спільноті росії", – повідомили у міноборони Великої Британії.

Також розвідники заявили, що не можуть перевірити чутки, які поширювалися у соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу зс рф генерала валерія герасимова могли звільнити.

"Проте напруга між групами, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії росії", – додали у розвідці.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни 11 грудня п.ли, що президент рф володимир путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх проміжних лідерів псевдореспублік через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

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