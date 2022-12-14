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В россии продолжаются "бурные дебаты" по поводу войны в Украине – британская разведка

В россии продолжаются "бурные дебаты" по поводу войны в Украине – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заявления так называемого "министра обороны" террористической группировки "днр" игоря гиркина после пребывания в составе батальона группировки "днр" подтвердили наличие в россии "бурных дебатов" по поводу ведения войны против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой наотчет разведки министерства обороны Великобритании.

Детали

6 декабря российский военный преступник игорь гиркин заявил, что два месяца провел на передовой в составе батальона "днр". Он сказал, что его опыт выявил "кризис стратегического планирования" в войне россии против Украины.

Разведчики отметили, что гиркин высмеял нынешний акцент армии рф на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений, ставя под сомнение их пользу в современной войне.

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в сообществе безопасности россии", - сообщили в минобороны Великобритании.

Также разведчики заявили, что не могут проверить слухи, которые распространялись в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба вс р генерала валерия герасимова могли уволить.

"Однако напряжение между группами, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии россии", – добавили в разведке.

Напомним

Аналитики Института изучения войны 11 декабря сообщили, что президент рф владимир путин рискует потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров псевдореспублик из-за неспособности российских войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

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