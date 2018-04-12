У Росії сумніваються в автентичності заяви від імені Юлії Скрипаль

"... В умовах неможливості переконатися в цьому (правдивості заяви - ред.) на практиці, публікація Лондонській поліції викликає більше запитань, ніж відповідей. Як і раніше, хотілося б упевнитися, що заява дійсно виходить від Юлії. У цьому є великі сумніви. Текст явно складений таким чином, щоб підкріпити офіційні заяви британської влади і одночасно виключити будь-яку можливість контакту Юлії із зовнішнім світом - консулами, журналістами, родичами", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в посольстві, опублікований лондонською поліцією документ "зміцнює побоювання, що маємо справу з насильницькою ізоляцією російської громадянки".

"Якщо британська влада хоче переконати громадськість в зворотному, їм слід терміново надати наочні докази того, що з Юлією все добре і вона не позбавлена ​​свободи", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, 11 квітня британська поліція розповсюдила заяву від імені Юлії Скрипаль, в якій вона говорить, що поки не хоче зустрічатися зі співробітниками російського посольства у Великій Британії і своєю двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль. Юлія також повідомляє, що спілкується з друзями і сім'єю і отримує інформацію про хід розслідування отруєння.

10 квітня донька колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля виписали з лікарні в Солсбері. Сам Сергій, за словами медиків, зараз перебуває у свідомості і може говорити.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.