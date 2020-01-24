У Росії поки не виявляли новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Росспоживнагляд поки не виявив у Росії новий коронавірус. Про це йдеться у повідомленні російського відомства, опублікованому у п'ятницію вранці, передає УНН.
"Росспоживнаглядом запроваджено моніторинг за рейсами, які прибувають з КНР, станом на 23.01.2020 випадків підозр на коронавірусну інфекцію не виявлено. Ситуація залишається на контролі Росспоживнагляду", - йдеться у заяві.
Росспоживнагляд також рекомендував російським туристам утриматися від відвідання КНР до стабілізації епідеміологічної ситуації.
Також вказано, що, за інформацією Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, станом на 23 січня у світі було зареєстровано 633 підтверджених випадки захворювання, викликаного новим коронавірусои (2019 nCoV), з них 625 - у 25 регіонах КНР (переважно в місті Ухань, а також в Пекіні, Шанхаї і провінції Гуандун), 4 у Таїланді, по 1 у Японії, Республіці Південна Корея, США, Тайвань, включаючи 17 з летальним результатом.
Нагадаємо, кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.