В России пока не выявляли новый коронавирус

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в заявлении.

Роспотребнадзор также рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР lj стабилизации эпидемиологической ситуации.

Также указано, что, по информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23 января в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 – в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом.

Напомним, количество погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.