У Росії почалися мітинги проти підвищення пенсійного віку

Мітинг пройшов в центрі міста на площі Леніна. Акцію заявили Партія пенсіонерів і "Пенсіонери за гідне життя". На неї також прийшли члени "Лівого фронту", Лібертаріанської партії і прихильники політика Олексія Навального.

Перед початком мітингу пенсіонери збирали підписи за те, щоб зупинити законопроект про підвищення пенсійного віку, знизити ціни на бензин і відправити у відставку уряд Росії під керівництвом Дмитра Медведєва.

Більшість плакатів на мітингу були присвячені підвищенню пенсійного віку та корупції у владі. На одному було написано: "Путін-Росія. 5:0". У Росії почався ЧС-2018 з футболу, і в день його початку російська влада оголосила про підвищення пенсійного віку і ПДВ з 18% до 20%.

"Ми платимо податки, а вони розкрадають і кажуть, що для нас грошей немає. Грошей немає на те, щоб йти на пенсію в 60 років, щоб народне надбання - бензин і солярку - продавати людям за нормальними цінами. Нажахливіше, що в інших країнах, у яких немає нафти, це коштує дешевше, ніж у нас. Під лежачий народ дешевий бензин не потече, а пенсійний вік підвищуватися буде, тому ми лише починаємо цей пробіг. Ми його завершимо тільки перемогою!" - заявив очільник місцевого фонду "Ми проти корупції" Віктор Сорокін.

"Наш гарант Конституції говорив, що пенсійний вік не будуть піднімати. Значить, він не гарант навіть своєму слову", - нагадав Олексій Денисюк, який дотримується, як зазначається, сталіністських поглядів.

Денисюк закликав людей вимагати відставки уряду. "І президента теж", - вигукнув чоловік з натовпу. "І президента, якщо він навіть не виконує свої обіцянки", - підтримав Денисюк.

Промовці запропонували всім жителям направити новосибірським депутатам держдуми РФ вимоги, щоб ті публічно оголосили, що не підтримають "антинародний законопроект".

Мітинг, за оцінками видання, зібрав близько 300 осіб. Акція пройшла без інцидентів. За словами організаторів, вони вже подали повідомлення до мерії про новий мітинг на вечір 28 червня.

Нагадаємо, у Росії збираються підвищити пенсійний вік.