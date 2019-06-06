У Росії очікують формування уряду в Україні для відновлення газових переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Російська сторона заявила про готовність відновити газові переговори після формування нової урядової команди в Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Високопоставлений дипломат висловив надію, що в другій половині року переговори між Росією, Україною і Євросоюзом за умовами нового контракту інтенсифікуються. Він зазначив, що це станеться після формування нового уряду.
"Зараз, коли оформиться урядова команда в Україні, через якийсь час ми, мабуть, зможемо домовитися про наступний раунд таких переговорів", - додав Панкін.
Остання тристороння міністерська зустріч з транзиту газу через Україну до Європи після 31 грудня 2019 року проходила в Брюсселі 21 січня. Консультації повинні були продовжиться.
Нещодавно глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу за участю України, РФ і ЄС можуть відбутися вже в червні.