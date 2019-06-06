В России ожидают формирования правительства в Украине для возобновления газовых переговоров

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. Он отметил, что это произойдет после формирования нового правительства.

"Сейчас, когда оформится правительственная команда в Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров", - добавил Панкин.

Последняя трехсторонняя министерская встреча по транзиту газа через Украину в Европу после 31 декабря 2019 года проходила в Брюсселе 21 января. Консультации должны были продолжится.

Недавно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Украины, РФ и ЕС могут состояться уже в июне.