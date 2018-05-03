У Росії не виключають блокування Viber
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров не виключив, що заходи блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Це питання до Федеральної служби безпеки, тому що повноваження в частині таких специфічних питань виконання наказу по наданню ключів шифрування, це повноваження ФСБ. Якщо у них будуть проблеми з наданням ключів шифрування, то вони так само можуть звернутися до суду і отримати аналогічне судове рішення ", - сказав глава Мінкомзв'язку Микола Нікіфоров, відповідаючи на питання, чи може торкнутися блокування месенджер Viber за аналогією з блокуванням Telegram.
Як повідомляв УНН, Telegram блокують в Росії з 16 квітня за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, Роскомнагляд почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.