У росії можуть відкласти мобілізацію – в британській розвідці назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. росія може відкласти мобілізацію, щоб уникнути непопулярних заходів напередодні президентських виборів 2024 року. Лави російської армії поповнюють за рахунок мігрантів. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії пише УНН.
Зазначається, що принаймні з травня 2023 року Росія звернулася до мігрантів із Центральної Азії, щоб вони воювали в Україні, обіцяючи прискорене отримання громадянства та зарплати до 4160 доларів США
“Повідомляється, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття та були змушені приєднатися до російської армії. У Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями”, — йдеться у звіті.
У розвідці Великої Британії зазначають, що росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. “Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим жертвам”.
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