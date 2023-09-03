В россии могут отложить мобилизацию - в британской разведке назвали причину

Отмечается, что по крайней мере с мая 2023 года Россия обратилась к мигрантам из Центральной Азии, чтобы они воевали в Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплаты до 4160 долларов США.

“Сообщается, что у узбекских мигрантов-строителей в Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии и были вынуждены присоединиться к российской армии. В России есть по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами”, — говорится в отчете.

В разведке Великобритании отмечают, что россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. “Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим жертвам”.

Напомним

В россии утверждают, что в ее армию в этом году вступили почти 300 тысяч контрактников