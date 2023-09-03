В россии могут отложить мобилизацию - в британской разведке назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. россия может отложить мобилизацию, чтобы избежать непопулярных мер накануне президентских выборов 2024 года. Ряды российской армии пополняют за счет мигрантов. Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании пишет УНН.
Отмечается, что по крайней мере с мая 2023 года Россия обратилась к мигрантам из Центральной Азии, чтобы они воевали в Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплаты до 4160 долларов США.
“Сообщается, что у узбекских мигрантов-строителей в Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии и были вынуждены присоединиться к российской армии. В России есть по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами”, — говорится в отчете.
В разведке Великобритании отмечают, что россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. “Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим жертвам”.
Напомним
В россии утверждают, что в ее армию в этом году вступили почти 300 тысяч контрактников