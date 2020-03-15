У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 63
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Росії за останню добу підтвердили 4 нові випадки інфікування COVID-19, кількість постраждалих від вірусу зросла до 63 осіб. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на оперативний штаб із попередження і боротьби з новою коронавірусною інфекцією, інформує УНН.
"Кількість випадків зараження коронавірусом у Росії зросла із 59 до 63 за останню добу, четверо нових хворих в останні два тижні відвідували європейські країни з неблагополучною вірусною обстановкою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про три випадки у Московській області і один - у Тюменській. За наданою штабом інформацією, хворі відвідали Іспанію, Італію, Францію і Швейцарію.
"Коло осіб, з якими хворі контактували у Росії, згідно з повідомленням штабу, визначено. Відзначається, що йде робота по приміщенню контактних осіб під меднагляд, проводиться їх лабораторне обстеження", - пише ТАСС.
За даними оперативного штабу, з 63 випадків у РФ коронавірусна інфекція була зареєстрована у 60 росіян, у двох громадян Китаю і одного громадянина Італії.
Як повідомлялося раніше в УНН, Росія тимчасово припиняє залізничне сполучення з Латвією, Молдовою та Україною.