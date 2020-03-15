В России количество инфицированных коронавирусом возросло до 63

КИЕВ. 15 марта. УНН. В России за последние сутки подтвердили 4 новых случая инфицирования COVID-19, количество пострадавших от вируса возросло до 63 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, информирует УНН.