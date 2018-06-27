У роботі Telegram стався збій

Так, проблеми з доступом до месенджер спостерігаються у Великій Британії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Сирії, Латвії, Москві, Україні, Узбекистані, Молдові, Ізраїлі, Туреччині, Швеції, Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 12 червня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій по всьому світу. Користувачі бачили повідомлення "5xx Server Error". Повідомлення про проблеми в роботі почали надходити після 18.00. Станом на 21.45 - кількість звітів про збої значно зменшилася. За інформацією DownDetector, проблеми роботи Instagram фіксували і в Україні, а саме в Києві та Миколаєві.