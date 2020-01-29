У роботі Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В роботі соціальної мережі Facebook у вівторок ввечері в низці країн Західної півкулі стався збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Неполадки в роботі соціальної мережі стали спостерігатися після 01:00 за київським часом. Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржилися в США, Мексиці, Колумбії і Бразилії.
В Україні проблем з доступом в соцмережу не було.
Близько 38% користувачів Facebook, які повідомили про проблеми, відчували труднощі з переглядом стрічки, ще 35% скаржилися на повне відключення соціальної мережі, а 26% не могли зайти до свого облікового запису.
Нагадаємо, ЗМІ викрили глобальну мережу фейкових профілів у Facebook.