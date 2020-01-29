В работе Facebook произошел сбой

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 01:00 по киевскому времени. Больше всего на сбои в работе социальной сети жаловались в США, Мексике, Колумбии и Бразилии.

В Украине проблем с доступом в соцсеть не было.

Около 38% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывали затруднения с просмотром ленты, еще 35% жаловались на полное отключение социальной сети, а 26% не могли зайти в свою учетную запись.

Напомним, СМИ разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook.