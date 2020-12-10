У робочій групі сумніваються щодо прийняття законопроекту про роботу КСУ до кінця року

Так, співрозмовник УНН висловив сподівання, що під час запланованого на четвер засідання робочої групи, діяльність якої подовжили до 15 грудня, вдасться знайти копроміси щодо третьої складової для удосконалення роботи Конституційного суду.

“У мене великий скепсис, що ми зможемо прийняти ці рішення до кінця поточного року. Найбільша проблема у тому, що Конституційний суд поновив роботу. І всі звинувачення з боку Офісу Президента, РНБО, занепокоєння громадськості щодо можливого зовнішнього втручання, зокрема Росії, в прийняття рішень Конституційним судом, поки що не отримали жодної оцінки. Ми, законодавець, тобто Верховна Рада, поки що не спромоглись хочаб збільшити необхідну кількість голосів для прийняття рішень”, - сказав він.

Нагадаємо, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ.

Як повідомляв УНН, 4 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).