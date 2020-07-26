У РНБО виявили витік даних з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Виявлено витік даних з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів, передає УНН з посиланням на повідомлення РНБО у Facebook.
“Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак”, — зазначили у РНБО.
Опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом “gov.ua” та більше 6,5 тисяч з доменом “ua”, зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.
Фахівці НКЦК вже проаналізували інформацію щодо українських сайтів: інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною. Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.
“Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси. Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку”, — додали там.