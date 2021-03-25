У РНБО не виключають, що у Януковича і Азарова залишились активи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Експрезидент Віктор Янукович та колишній прем’єр Микола Азаров можуть мати активи в Україні. Про це сказав Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю “Радіо НВ”, передає УНН.
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“Хто сказав, що у цих людей (Януковича і Азарова – ред.) немає активів в Україні? Дуже уважно треба дивитись, що там відбувається… Зараз, коли буде ця ситуація, коли Кабінет Міністрів з відомством відпрацює по кожному окремо, ви будете бачити все це. Ви все будете бачити по кожному суб’єкту, який потрапляє під санкції”, - сказав Данілов.
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“Друга річ, якщо ви вважаєте, що на них це не впливає і їм це байдуже, то ви глибоко помиляєтесь”, - додав він.
Зі слів секретаря РНБО, щодо всіх осіб, яких Україна вносить до санкційного списку, відповідні європейські інституції і інші країни отримують відповідне сповіщення.
Що було раніше
Рада національної безпеки та оборони минулого тижня запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова.