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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 23481 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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У РНБО назвали головну умову для відновлення переговорів з росією

У РНБО назвали головну умову для відновлення переговорів з росією

Київ • УНН

 • 374538 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що головна умова для переговорів з росією – відновлення територіальної цілісності України, гарантія її виконання – сучасне ППО. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Данілова.

Цитата

"росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", – написав Данілов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наприкінці травня заявив, що Україна повернеться до перемовин з російською федерацією тільки після звільнення захоплених територій.

The Washington Post із посиланням на власні джерела написало, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією. 

Українські Національні Новини

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