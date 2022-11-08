У РНБО назвали головну умову для відновлення переговорів з росією

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"росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", – написав Данілов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наприкінці травня заявив, що Україна повернеться до перемовин з російською федерацією тільки після звільнення захоплених територій.

The Washington Post із посиланням на власні джерела написало, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.