У різдвяну ніч роботу метро і наземного транспорту Києва подовжать на 3 години
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У ніч з 6 на 7 січня роботу наземного транспорту та метрополітену Києва буде подовжено на 3 години. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
“У ніч з 6 на 7 січня роботу наземного пасажирського транспорту та метрополітену буде продовжено на 3 години. Фунікулер працюватиме до 02:00”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, 7 січня з 12 до 15 години будуть змінені шляхи слідування деяких тролейбусних маршрутів:
— тролейбуси маршруту №6 курсуватимуть зі змінами: від Мінського масиву до ст.м.“Лук’янівська”;
— тролейбуси маршруту №16 курсуватимуть від вул.Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
— тролейбуси маршруту №18 курсуватимуть від вул.Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
— автобуси маршруту №№24, 114 курсуватимуть по трасі руху робочого дня.
Також у різдвяну ніч продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі (150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 500, 502, 516, 530, 537, 550, 586).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на різдвяні свята синоптики обіцяють теплу погоду без опадів.