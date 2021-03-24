У Рівному запроваджують додаткові обмеження: школярів переведуть на дистанційку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За підсумками засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС у Рівному було прийнято рішення щодо запровадження у місті додаткових обмежень, зокрема, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Рівного Олександр Третяк, передає УНН.

Деталі

За інформацією міського голови, с ьогодні відбулася міська комісія з питаньТЕБ і НС, на якій були прийняті наступні рішення:
— З 29 березня 2021 року учні 5-11 класів, окрім початкової ланки (1-4 класи) закладів загальної середньої та позашкільної освіти незалежно від форм власності, перейти на дистанційне навчання;
— З 29 березня 2021 року заклади дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть у звичайному режимі. В цей же час навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина” працюватиме у звичайному режимі;
— Школам естетичного виховання заборонити проведення групових занять. Здійснювати лише індивідуальне навчання із дотриманням карантинних заходів;
— Колективам на базі комунальних закладів заборонити проводити масові заходи. Приватним — рекомендовано не проводити масові заходи;
— Рекомендувати проводити спортивні заходи на території Рівненської територіальної громади без глядачів;

Цитата

“Вкотре закликаю жителів нашої Рівненської територіальної громади дотримуватися карантинних обмежень. Оскільки, якщо динаміка захворюваності не зміниться, то Рівне може потрапити в червону зону, а це ще більш жорсткіші обмеження”, — зазначив міський голова.

Довідково

Відповідно до поділу МОЗ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 24 березня, зважаючи на показники, Рівненщина перебуває в “помаранчевій” зоні.

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