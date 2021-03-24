В Ровно вводят дополнительные ограничения: школьников переведут на дистанционку

Детали

По информации городского головы, с егодня состоялась городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, на которой были приняты следующие решения:

- С 29 марта 2021 года ученики 5-11 классов, кроме начального звена (1-4 классы) учреждений общего среднего и внешкольного образования независимо от форм собственности, должны перейти на дистанционное обучение;

- С 29 марта 2021 года учреждения дошкольного образования и инклюзивного-ресурсные центры будут работать в обычном режиме. В это же время учебно-реабилитационный центр "Особый ребенок" будет работать в обычном режиме

- Школам эстетического воспитания запретить проведение групповых занятий. Осуществлять только индивидуальное обучение с соблюдением карантинных мероприятий;

- Коллективам на базе коммунальных учреждений запретить проводить массовые мероприятия. Частным - рекомендовано не проводить массовые мероприятия;

- Рекомендовать проводить спортивные мероприятия на территории Ровенской территориальной общины без зрителей;

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"Еще раз призываю жителей нашей Ровенской территориальной общины соблюдать карантин. Поскольку, если динамика заболеваемости не изменится, то Ровно может попасть в красную зону, а это еще более жесткие ограничения", - отметил городской голова.

Справка

Согласно разделу Минздрава на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 24 марта, несмотря на показатели, Ровенская находится в "оранжевой" зоне.