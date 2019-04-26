У Рівному вівчарка відкусила палець своєму господареві

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Напередодні ввечері на вулиці Марусі Чурай в Рівному патрульні поліцейські врятували чоловіка від власного собаки, який накинувшись на нього відкусив палець лівої руки. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила речниця управління патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко-Погореляк.

Повідомлення до патрульної поліції надійшло вчора близько 9 години вечора, про те, що людина на вулиці Марусі Чурай кричить на допомогу, а коли вони прибули на місце, то побачили чоловіка на дереві, а під деревом — агресивну собаку, вівчарку.

“В момент приїзду патрульних собака відбігла від дерева і 35-річний чоловік встиг спуститися з дерева та підійти до поліцейських. За кілька хвилин вівчарка знову підбігла й почала кусати свого господаря. Поліцейських вона не чіпала. Патрульні використали всі можливі засоби, аби відволікти тварину, але та не реагувала й продовжувала шматувати чоловіка. Від так згідно зі ст. 46 Закону про Нацполіцію поліцейські використали вогнепальну зброю, щоб знешкодити цю агресивну собаку”, — розповіла Юрченко-Погореляк.

Чоловік був госпіталізований з множинними ранами тіла та не повною ампутацією першого пальця лівої руки.

Тварину доставили у ветлікарню, але під час операції вона померла. Чи був у тварини сказ, у поліції сказати не можуть.

Як повідомляв УНН, житель Кіровоградської області, якому після укусу собаки за нижню губу було встановлено клінічний діагноз "сказ", помер у лікарні.

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