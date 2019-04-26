У Рівному вівчарка відкусила палець своєму господареві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Напередодні ввечері на вулиці Марусі Чурай в Рівному патрульні поліцейські врятували чоловіка від власного собаки, який накинувшись на нього відкусив палець лівої руки. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила речниця управління патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко-Погореляк.
Повідомлення до патрульної поліції надійшло вчора близько 9 години вечора, про те, що людина на вулиці Марусі Чурай кричить на допомогу, а коли вони прибули на місце, то побачили чоловіка на дереві, а під деревом — агресивну собаку, вівчарку.
“В момент приїзду патрульних собака відбігла від дерева і 35-річний чоловік встиг спуститися з дерева та підійти до поліцейських. За кілька хвилин вівчарка знову підбігла й почала кусати свого господаря. Поліцейських вона не чіпала. Патрульні використали всі можливі засоби, аби відволікти тварину, але та не реагувала й продовжувала шматувати чоловіка. Від так згідно зі ст. 46 Закону про Нацполіцію поліцейські використали вогнепальну зброю, щоб знешкодити цю агресивну собаку”, — розповіла Юрченко-Погореляк.
Чоловік був госпіталізований з множинними ранами тіла та не повною ампутацією першого пальця лівої руки.
Тварину доставили у ветлікарню, але під час операції вона померла. Чи був у тварини сказ, у поліції сказати не можуть.
Як повідомляв УНН, житель Кіровоградської області, якому після укусу собаки за нижню губу було встановлено клінічний діагноз "сказ", помер у лікарні.