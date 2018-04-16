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У річці на Буковині знайшли тіло немовляти

У річці на Буковині знайшли тіло немовляти

Київ • УНН

 • 11997 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Чернівецькій області у річці місцеві жителі виявили тіло хлопчика-немовля. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.

“Вранці 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території міста Вашківців у річці Теплиця мертвого новонародженого хлопчика. Тіло немовляти знаходилося у поліетиленовому пакеті”, — йдеться у повідомленні.

За результатами огляду тіла дитини, видимих тілесних ушкоджень не виявлено.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Для встановлення причин смерті тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. На даний час проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, нетвереза мати у Миколаєві скинула з мосту дев’ятимісячну дитину, яку врятували патрульний разом з рибалками.

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