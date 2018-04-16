У річці на Буковині знайшли тіло немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Чернівецькій області у річці місцеві жителі виявили тіло хлопчика-немовля. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.
“Вранці 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території міста Вашківців у річці Теплиця мертвого новонародженого хлопчика. Тіло немовляти знаходилося у поліетиленовому пакеті”, — йдеться у повідомленні.
За результатами огляду тіла дитини, видимих тілесних ушкоджень не виявлено.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Для встановлення причин смерті тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. На даний час проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, нетвереза мати у Миколаєві скинула з мосту дев’ятимісячну дитину, яку врятували патрульний разом з рибалками.