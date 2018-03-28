У РФ заочно арештували українського пранкера, який телефонував у морги Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Басманний суд Москви заочно заарештував пранкера, громадянина України Микиту Кувікова, що поширював в інтернеті неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові. Про це повідомили в середу в прес-службі суду, передає УНН із посиланням на ТАСС.
За інформацією ЗМІ, пранкер уже оголошений у міжнародний розшук.
"Басманним судом задоволено клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо обвинуваченого Кувікова (відомого в мережі як пранкер Євген Вольнов - ред.) терміном на два місяці з моменту екстрадиції, або з моменту його затримання на території Російської Федерації", - цитує видання співрозмовника.
Раніше повідомлялося, що СК РФ відкрив справу щодо українського пранкера, який телефонував у морги Кемерово.
Як повідомляв УНН, 27 березня слідчий комітет РФ почав перевірку дій Вольнова.
Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.