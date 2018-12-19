У РФ відреагували на слова Турчинова про проход кораблів ВМСУ через Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Директор Департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова назвала анонсований секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим новий прохід українських військових кораблів через Керченську протоку “черговою безвідповідальною провокацією”. Про це вона заявила в середу на брифінгу, передає УНН з посланням на ТАСС.
“Це просто оголошення про чергову провокацію, що носить такий же провокативний характер. Воно абсолютно безвідповідальне. Воно покликане лише погіршити ситуацію”, — сказала Захарова.
“Багато партнерів України намагаються зняти напруженість в цій ситуації і займаються реально пошуком шляхів деескалації. На тлі цих спроб, які вживає цілий ряд, в тому числі, держав ЄС, робити таку заяву — просто розписуватися в тому, що провокація і є візитна картка нинішнього київського режиму”, — заявила вона.
Раніше сьогодні Турчинов заявив, що українські кораблі найближчим часом знову зроблять спробу пройти через Керченську протоку, інакше РФ захопить Азовське море.