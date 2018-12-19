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У РФ відреагували на слова Турчинова про проход кораблів ВМСУ через Керченську протоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Директор Департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова назвала анонсований секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим новий прохід українських військових кораблів через Керченську протоку “черговою безвідповідальною провокацією”. Про це вона заявила в середу на брифінгу, передає УНН з посланням на ТАСС.

У РФ відреагували на слова Турчинова про проход кораблів ВМСУ через Керченську протоку

“Це просто оголошення про чергову провокацію, що носить такий же провокативний характер. Воно абсолютно безвідповідальне. Воно покликане лише погіршити ситуацію”, — сказала Захарова.

“Багато партнерів України намагаються зняти напруженість в цій ситуації і займаються реально пошуком шляхів деескалації. На тлі цих спроб, які вживає цілий ряд, в тому числі, держав ЄС, робити таку заяву — просто розписуватися в тому, що провокація і є візитна картка нинішнього київського режиму”, — заявила вона.

Раніше сьогодні Турчинов заявив, що українські кораблі найближчим часом знову зроблять спробу пройти через Керченську протоку, інакше РФ захопить Азовське море.

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