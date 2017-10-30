У РФ розглядають варіант скорочення військового контингенту в Сирії - ЗМІ

Про те, що військово-політичне керівництво РФ розглядає варіант скорочення військової техніки та контингенту в Сирії, “Комерсант” розповіли два військово-дипломатичних джерела.

Зазначається, що поки ніяких остаточних рішень не прийнято. План передбачає часткове скорочення техніки зі складу змішаної авіагрупи на базі Хмеймім (провінція Латакія) і відправку частини військового контингенту (в тому числі інженерного і технічного персоналу) з республіки до місця постійної служби.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи в неділю на питання “Комерсант”, сказав, що “подібні рішення не анонсуються”.

Нагадаємо, місто Ракка - "столиця" бойовиків "Ісламської держави" в Сирії, повністю звільнена від екстремістів.