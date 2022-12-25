У рф помер голова компанії з виробництва носіїв для "Калібрів" Бузаков

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“Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно”, — зазначається у повідомленні.

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За час керівництва Бузакова “Адміралтейські верфі” виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети “Калібр”.

Міноборони рф навесні 2022 року заявляло, що для ударів по Україні використовували саме дизельний підводний човен, який базується в Чорному морі.

Крім підводних човнів, Бузаков займався розробкою надводних кораблів і глибоководних апаратів для уряду рф.

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