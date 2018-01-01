У РФ перестав існувати резервний фонд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Резервний фонд Росії з 1 січня припинив своє існування і приєднався до Фонду національного добробуту (ФНБ), передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що всі додаткові нафтогазові доходи бюджету, за новими нормами Бюджетного кодексу, тепер будуть направлятися в ФНБ.
Резервний фонд і Фонд національного добробуту були створені в 2008 році в результаті поділу Стабілізаційного фонду, призначеного для накопичення додаткових доходів від зростання цін на вуглеводні.
У разі різкого падіння доходів скарбниці резервний фонд повинен був стати джерелом фінансування дефіциту бюджету РФ.
Нагадаємо, 21 грудня 2017 Рада ЄС продовжила економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки до 31 липня 2018 року.
Це рішення було прийнято після доповіді президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель під час засідання Європейської ради від 14 грудня 2017 про реалізацію мінських угод.
У Раді ЄС нагадали, що тривалість дії санкцій пов'язана з виконанням мінських угод в повному обсязі.