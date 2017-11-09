У РФ впав 9-поверховий будинок

За його словами, в результаті НП є постраждалі. За попередніми даними, причиною події є вибух побутового газу.

Як уточнили в екстрених службах, обвал стався в будинку №261 по Удмуртської вулиці. Всього в будівлі шість під'їздів.

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