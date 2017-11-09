У РФ впав 9-поверховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У російському Іжевську частина житлового будинку обрушилася з дев'ятого по перший поверх, повідомив РІА Новини представник Центрального регіонального центру МНС, передає УНН.
За його словами, в результаті НП є постраждалі. За попередніми даними, причиною події є вибух побутового газу.
Як уточнили в екстрених службах, обвал стався в будинку №261 по Удмуртської вулиці. Всього в будівлі шість під'їздів.
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