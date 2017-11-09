В РФ обрушился 9-этажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В российском Ижевске часть жилого дома обрушилась с девятого по первый этаж, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС, передает УНН.
По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие. По предварительным данным, причиной случившегося является взрыв бытового газа.
Как уточнили в экстренных службах, обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов.
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