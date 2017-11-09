В РФ обрушился 9-этажный дом

По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие. По предварительным данным, причиной случившегося является взрыв бытового газа.

Как уточнили в экстренных службах, обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Москве возник пожар на объекте службы внешней разведки