У РФ назвали Волкера "спецпредставником зі зриву врегулювання української кризи"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Глава комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков назвав спецпредставника Держдепу США на Україні Курта Волкера "спецпредставником зі зриву врегулювання української кризи". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Парадокс: Волкер все частіше виглядає не як спецпредставник США по врегулюванню української кризи, а як спецпредставник з його зриву", - написав Пушков.
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Раніше Волкер заявив, що резолюція ООН про миротворців на Донбасі може бути готова до кінця року.