У РФ назвали Волкера "спецпредставником зі зриву врегулювання української кризи"

"Парадокс: Волкер все частіше виглядає не як спецпредставник США по врегулюванню української кризи, а як спецпредставник з його зриву", - написав Пушков.

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Раніше Волкер заявив, що резолюція ООН про миротворців на Донбасі може бути готова до кінця року.