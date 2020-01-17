У РФ бійцівська собака забігла в школу та напала на учнів початкових класів: 6 дітей травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Собака бійцівської породи напала на учнів школи № 1 міста Витегри Вологодської області та покусала шістьох з них. Після появи в інтернеті інформації про інцидент, ситуацією зацікавилися співробітники регіонального управління Слідчого комітету. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.
За інформацією місцевих ЗМІ, собака, що належить місцевій жительці, забігла в будівлю школи вдень 16 січня і напала на учнів початкових класів. Після інциденту син власниці собаки, який вчиться в цій же школі в старших класах, вивів тварину з будівлі. Постраждалим дітям було надано медичну допомогу.
“Керівник слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Вологодської області Е. Ю. Шрамко доручив підлеглим співробітникам провести дослідчу перевірку по розміщеному в засобах масової інформації повідомленню про напад собаки на дітей в освітньому закладі Витегри”, — йдеться в повідомленні.
Свою перевірку початку також прокуратура Вологодської області.
Як писав УНН раніше, у РФ через “голоси у голові” чоловік зарізав у дитсадку 6-річного хлопчика під час тихої години.