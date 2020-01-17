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В РФ бойцовая собака забежала в школу и напала на учеников начальных классов: 6 детей травмированы

Киев • УНН

 • 11792 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Собака бойцовской породы напала на учеников школы № 1 города Вытегры Вологодской области и покусала шестерых из них. После появления в интернете информации об инциденте, ситуацией заинтересовались сотрудники регионального управления Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает УНН.

В РФ бойцовая собака забежала в школу и напала на учеников начальных классов: 6 детей травмированы

По информации местных СМИ, собака, принадлежащая местной жительнице, забежала в здание школы днем 16 января и напала на учеников начальных классов. После инцидента сын владелицы собаки, который учится в этой же школе в старших классах, вывел животное из здания. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

“Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Э. Ю. Шрамко поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по размещенному в средствах массовой информации сообщению о нападении собаки на детей в образовательном учреждении Вытегры”, — говорится в сообщении.

Свою проверку начала также прокуратура Вологодской области.

Как писал УНН ранее, в РФ из-за “голоса в голове” мужчина зарезал в детском саду 6-летнего мальчика во время тихого часа.

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