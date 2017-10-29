У РФ біля станції Дно поїзд зійшов з рейок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Новгородській області з рейок зійшли три вагони ремонтно-відбудовних поїздів. Про це повідомляється на сайті ГУ МНС РФ, передає УНН.
"Надійшло повідомлення про сходженні з рейок 3-х вагонів ремонтно-відбудовних поїздів на перегоні Дно - Волот. Сходження вагонів стався на запасній колії Жовтневої залізниці", - йдеться в повідомленні.
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Зі станції Дно на місце аварії були вислані ремонтні бригади.
Даних про потерпілих не надходило.