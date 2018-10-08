У результаті злив у Центральній Америці загинуло 12 осіб

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, а кілька десятків тисяч постраждали в результаті триваючих злив, що обрушилися на Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.