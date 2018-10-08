У результаті злив у Центральній Америці загинуло 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, а кілька десятків тисяч постраждали в результаті триваючих злив, що обрушилися на Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
4 людини загинули в Нікарагуа. Всього там від злив постраждало близько 13 тисяч осіб. Країна зберігає "жовтий" рівень небезпеки. Уряд попередив, що зливи триватимуть ще мінімум добу і, можливо, викличуть повені і зсуви.
Гондурас заявив про майже 7000 постраждалих; жертвами стихії стали 6 осіб.
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У Сальвадорі в результаті злив щонайменше 2 людини загинули, 10 отримали поранення.
Уряд Гватемали оголосив про зникнення 11-річної дитини. У Коста-Ріці майже 3000 осіб постраждали від проливних дощів.
Дощі, які обрушилися на Центральну Америку, призвели до зсувів в деяких районах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в найближчі дні в північно-західній частині Карибського басейну, біля узбережжя США сформується тропічний шторм, який вже отримав назву Майкл.