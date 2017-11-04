У результаті вибуху автомобіля на Одещині загинув чоловік
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. У суботу близько 4:30 в селі Маяки Біляївського району на Одещині стався вибух автомобіля, водій помер. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Встановлено, що житель міста Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в селі Маяки, і попрямував до свого автомобіля Chevrolet Niva, який був припаркований неподалік.
Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, в результаті якого 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Постраждалому викликали карету швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер. Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.
На місце події негайно виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУ НП в Одеській області.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, за результатами якого правоохоронцями будуть зроблені висновки про мотиви і обставини скоєння даного злочину", - зазначив начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін.
Нагадаємо, у Київській області у житловому будинку стався вибух, серед постраждалих - дитина.