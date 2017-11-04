В результате взрыва автомобиля в Одесской области погиб мужчина

Установлено, что житель города Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в селе Маяки, и направился к своему автомобилю Chevrolet Niva, который был припаркован неподалеку.

Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему вызвали скорую помощь, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия немедленно выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУ НП в Одесской области.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотивах и обстоятельствах совершения данного преступления", - отметил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

Напомним, в Киевской области в жилом доме произошел взрыв, среди пострадавших - ребенок.