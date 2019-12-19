У результаті стрілянини біля будівлі ФСБ у Москві загинули щонайменше 3 людини - ЗМІ

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Число загиблих при стрілянині в приймальні Федеральної служби безпеки (ФСБ) на Луб’янці в центрі Москви зросла до трьох, повідомило джерело “Известий” 19 грудня, зазначає УНН з посиланням також на видання “Медіазона”.