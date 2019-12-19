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У результаті стрілянини біля будівлі ФСБ у Москві загинули щонайменше 3 людини - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Число загиблих при стрілянині в приймальні Федеральної служби безпеки (ФСБ) на Луб’янці в центрі Москви зросла до трьох, повідомило джерело “Известий” 19 грудня, зазначає УНН з посиланням також на видання “Медіазона”.

За його словами, всі вони — співробітники Федеральної служби охорони (ФСО). Число поранених не уточнюється.

За деякими даними відомо, що в нападі брали участь троє осіб. Вони були озброєні або автоматом, або карабіном Сайга.

У всіх будівлях і об’єктах ФСБ оголосили план “Фортеця”. На місце викликаний чергова група ЦСН (Центр спеціального призначення) і СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування). Раніше стало відомо, що спочатку зловмисники відкрили вогонь в приймальні ФСБ, а після вибігли на Велику Луб’янку і забарикадувалися в сусідній будівлі. На місці працюють оперативні служби.

Кореспондент “Медіазони” повідомляє з перехрестя М’ясницької вулиці і Фуркасовського провулка, що когось забирають на носилках. Чоловіки в цивільному просять усіх відійти подалі, “оскільки може прилетіти випадкова куля”.

Поліцейськими на Луб’янці керує чоловік в штатському. У розмові з кореспондентом “Медіазони” він відмовився представитися. “Немає версій ніяких. Ніяк мене не можна представляти. Я тут працюю, відповідаю за ваші життя зараз. Усе. В сторону”, — сказав він.

Судячи з розмов силовиків, нападали двоє, у одного автомат, ще один одягнений як силовик: прибулих на місце спецназівців інструктують: “Він одягнений, як ви”.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977

— Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Видео: Ксения Живаго / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/udpw6CJjnk

— Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

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