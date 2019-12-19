В результате стрельбы у здания ФСБ в Москве погибли не менее 3 человек - СМИ

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Число погибших при стрельбе в приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в центре Москвы возросло до трех, сообщил источник “Известий” 19 декабря, отмечает УНН со ссылкой также на издание “Медиазона”.

По его словам, все они — сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Число раненых не уточняется.

По некоторым данным известно, что в нападении участвовали три человека. Они были вооружены или автоматом, или карабином Сайга.

Во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план “Крепость”. На место вызван очередная группа ЦСО (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования). Ранее стало известно, что сначала злоумышленники открыли огонь в приемной ФСБ, а после выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании. На месте работают оперативные службы.

Корреспондент “Медиазоны” сообщает с перекрестка Мясницкой улицы и Фуркасовского переулка, что кого-то уносят на носилках. Мужчины в гражданском просят всех отойти подальше, “поскольку может прилететь шальная пуля”.

Полицейскими на Лубянке руководит мужчина в штатском. В разговоре с корреспондентом “Медиазоны” он отказался представиться. “Нет версий никаких. Никак меня нельзя представлять. Я здесь работаю, отвечаю за ваши жизни сейчас. Все. В сторону”, — сказал он.

Судя по разговорам силовиков, нападали двое, у одного автомат, еще один одет как силовик: прибывших на место спецназовцев инструктируют: “Он одет, как вы”.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977

— Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Видео: Ксения Живаго / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/udpw6CJjnk

— Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

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